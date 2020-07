Milano, test sierologici per polizia locale e protezione civile: lo screening sarà volontario

Siglato il protocollo d’intesa tra il comune di Milano, la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e l’Ats della Città Metropolitana di Milano per proporre agli operatori dell’Area Sicurezza – polizia locale e protezione civile di sottoporsi su base volontaria a test sierologici per uno screening.

I contenuti e le finalità della deliberazione della giunta regionale della Lombardia prevedono la possibilità di procedere, su base individuale e volontaria, ai test sierologici per categorie particolari di soggetti quali, ad esempio, le forze dell’ordine e le polizie locali.

Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha dato disponibilità del proprio personale per effettuare i test sierologici e le indagini nei propri laboratori di via Pace.

In caso di esito positivo o dubbio (comunicato entro un giorno dalla data del prelievo), la Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico notificherà al Medico Competente e ad Ats e contatterà il soggetto per effettuare il tampone e in caso di esito positivo del tampone, il soggetto verrà preso in carico da Ats per la sorveglianza e i successivi controlli.

I prelievi saranno calendarizzati a partire dalla prossima settimana sulla base delle adesioni degli operatori dell’Area Sicurezza e potranno essere effettuati fino a 150 prelievi ogni giorno.