In metro a Milano debutta il sistema che conta gli accessi e blocca i tornelli: come funziona

Un sistema per contare automaticamente tutti i passeggeri presenti nella stazione e (eventualmente) bloccare l'accesso alla metro. È questa una delle novità che verranno introdotte a partire da lunedì 18 maggio in 36 stazioni della metropolitana.

Il sistema conterà i passeggeri in ingresso ai tornelli ad intervalli di dieci minuti, segnalando il valore percentuale di riempimento in tempo reale rispetto al numero di ingressi consentiti, che è stato significativamente ridotto in relazione alla attuale limitata capacità dei treni. Sulla base di questo dato e verificate le condizioni di affollamento della banchina attraverso l'uso delle telecamere, il personale potrà monitorare il flusso dei passeggeri bloccando i tornelli della stazione qualora necessario. In questo caso, al momento della riapertura dei varchi, potranno avere accesso prioritario gli operatori sanitari che si dovranno identificare esibendo un documento di riconoscimento.

Sempre da lunedì saranno 20 le stazioni contraddistinte da segnaletica con percorsi guidati tra cui Centrale Fs, Duomo, Garibaldi Fs, Cadorna Fn, Loreto, Porta Genova, Affori Fn, Lambrate Fs, Lotto, Sesto FS, Famagosta, Domodossola Fn, Rho Fiera, Rogoredo Fs. Entro il 1° giugno saranno allestite ulteriori 20 stazioni per raggiungere quindi un totale di 40, selezionate sulla base del flusso di passeggeri e della conformazione della stazione stessa. Inoltre, viene estesa progressivamente a tutte le stazioni la segnaletica "light" in particolare con i marker "Stai qui" a terra per indicare il distanziamento.

Restano valide, inoltre, le tre regole per viaggiare in sicurezza sui mezzi pubblici: indossare mascherina, guanti e rispettare il distanziamento di 1 metro. L'azienda di foro Bonaparte, inoltre, ha invitato i passeggeri a evitare gli orari di maggior affluenza, le tradizionali ore di punta del primo mattino (6.30-8.30) e del pomeriggio (17-19). Da lunedì, inoltre, sarà possibile acquistare tramite l'App Atm Milano tutti i biglietti ordinari e giornalieri validi in tutte le zone coperte dal nuovo sistema tariffario, Mi1 - Mi9.