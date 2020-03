Coronavirus: il traffico a Milano è calato fino al 63% in meno rispetto ai normali giorni feriali

Quanto è diminuito il traffico a Milano? E quanto è calato l'uso dei mezzi pubblici? Ad alcune di queste domande, di cui si parla spesso in questo periodo di emergenza Coronavirus e divieti di uscire di casa, più o meno rispettati dai cittadini, si può rispondere in modo quantitativo, basandosi sui passaggi ai tornelli (dei metrò) e alle telecamere (di Area C e Area B).

Se in Lombardia siamo a poco più del 40% di mobilità rispetto a un giorno feriale "normale", e questo dato viene fornito sulla base del dato aggregato di chi "cambia" cella telefonica col proprio smartphone, a Milano città i dati del traffico sono drasticamente calati. Lo ha spiegato Marco Granelli, assessore alla mobilità, durante una commissione a Palazzo Marino che si è svolta in videoconferenza.

Il traffico privato è circa il 60-63% in meno rispetto a un giorno feriale normale, il trasporto pubblico locale è il 90% in meno, eccetto la fascia oraria mattutina dalle 5 alle 7, quando in metropolitana la riduzione del traffico è pari al 70%. Diminuisce di meno il traffico legato alle merci, calato del 45%, mentre i servizi in sharing sono calati di ben l'80%. E fino al 10 marzo (poi il sindaco Beppe Sala ha liberalizzato la sosta su strada), le strisce blu erano calate fino al 70% in meno. Secondo Granelli, la riduzione è stata molto drastica da lunedì 9 marzo, quand'è entrato in vigore il decreto che "vietava" di uscire di casa se non per necessità o comprovate esigenze lavorative.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le 15 telecamere installate per Area B hanno registrato una diminuzione del traffico del 15% fino all'11 marzo, poi del 60%. Le telecamere di Area C invece hanno registrato una riduzione del 25% nella prima settimana e del 61-63% nell'ultima. L'utilizzo dei taxi è calato fino all'85%. Praticamente azzerati i bus turistici (calati del 97%).

Sostieni MilanoToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di MilanoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: