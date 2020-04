Coronavirus, col trattore (e la Madonna) fino in Duomo per pregare: agricoltore multato. Foto

Cinque, sei chilometri percorsi a bordo di un trattore fino al centro città, come un novello Artemio de "Il ragazzo di campagna". Poi, la preghiera alla "Madunina", chiedendo una sua intercessione per sconfiggere l'emergenza Coronavirus. E alla fine, purtroppo per lui, il controllo delle forze dell'ordine e il mesto ritorno a casa.

È finita con una multa la "scampagnata" di un agricoltore pavese che lunedì 13 aprile, giorno di Pasquetta, ha deciso di arrivare in piazza del Duomo a Milano a bordo di un trattore "accompagnato" da una statua della Madonna di Fatima, da un cartello con l'immancabile "andrà tutto bene" e da due fotografie di Gesù.

L'uomo, dopo essere arrivato in auto a una cascina alla periferia sud della città, è salito sul trattore ed è giunto davanti alla Cattedrale, dove - con la mascherina sul viso - si è inginocchiato per rivolgere la sua personale preghiera alla Madonnina per chiedere la grazia.

L'atto di fede, però, non ha risparmiato la multa la devoto agricoltore che - chiaramente - non è passato inosservato a polizia locale e carabinieri. Ghisa e militari lo hanno identificato e sanzionato - non aveva nessuno dei "motivi validi" previsti per uscire di casa - e lo hanno poi riaccompagnato sulla via di casa.

Foto - La preghiera in Duomo

