Trenord, solo un pendolare su quattro è tornato a utilizzare il treno nel primo giorno di "Fase2"

Treni semivuoti, come da previsioni. Nella giornata di lunedì 4 maggio, primo giorno della "Fase2", sui treni Trenord si è registrata un’affluenza pari al 25% delle frequentazioni pre lockdown. Su alcune corse nelle ore di punta le frequentazioni hanno raggiunto il 30%.

Dalla società fanno sapere che "I flussi di passeggeri saranno costantemente monitorati". Sempre dall'azienda fanno sapere che nei prossimi giorni proseguirà l'allestimento a bordi dei treni della campagna informativa con "le indicazioni per viaggiare in modo responsabile e con la segnaletica sugli spazi da occupare per rispettare il distanziamento". L’intervento interessa 100mila sedili, 20mila vetri delle porte e 5mila vestiboli della flotta.

Spostamenti nella prima giornata di Fase2

Sempre nella giornata di lunedì 4 maggio il traffico veicolare a Milano è stato circa "il 30-35% maggiore rispetto alla settimana scorsa; circa il 60% in meno se si prende come riferimento un lunedì pre lockdown". Il dato è stato comunicato da Palazzo Marino.

"La Polizia locale — ha fatto sapere il municipio — ha presidiato in particolar modo parchi e aree verdi, dove non ci sono state grandi criticità, ha effettuato una decina di interventi su richiesta di Atm, poiché c'erano più persone del consentito su alcuni autobus e tram (linee 90-91, 57, 56, 82, 95, 14), oltre 130 controlli tra esercizi commerciali e pubblici (una sola sanzione per mancanza di gel e guanti)".