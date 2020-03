Coronavirus, "470mila passeggeri in meno": ecco tutti i treni cancellati questa settimana

Meno passeggeri, meno treni. Trenord continua con il suo piano speciale di cancellazioni e riorganizzazioni del servizio ferroviario durante questi giorni di emergenza Coronavirus, che nella sola Lombardia ha già fatto registrare oltre 4mila contagi e più di 250 morti.

"A fronte del calo di affluenza 60% - da 820mila a 350mila passeggeri in un giorno feriale - a seguito delle misure attuate per affrontare l'emergenza sanitaria, Trenord conferma il servizio effettuato la scorsa settimana, anche per il periodo dal 9 a venerdì 13 marzo - ha annunciato l'azienda - con l'aggiunta di ulteriori corse sulle linee S2 e S3".

"In Lombardia - ha fatto sapere la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale - circoleranno circa 2150 treni ogni giorno".

Il piano Trenord

Ecco, dal sito ufficiale Trenord, tutte le modifiche per la settimana dal 9 al 13 marzo:

• Vengono ripristinate alcune corse della linea S2 Milano Rogoredo-Passante-Mariano Comense. In alternativa, i viaggiatori possono utilizzare i treni della linea S4 Camnago-Cadorna e i servizi del Passante ferroviario.

• Ripristinate alcune corse della linea S3 Saronno-Milano Bovisa-Milano Cadorna sarà sospeso dalle ore 9 alle ore 22. In alternativa, i viaggiatori possono utilizzare i treni della linea S1 Saronno-Lodi e le linee regionali per il collegamento Saronno-Milano Cadorna.

• subiranno modifiche le linee S9 Saronno-Seregno-Albairate; Milano Cadorna-Novara Nord; Milano Cadorna-Varese-Laveno; Milano Cadorna-Como Lago; S4 Milano Cadorna-Camnago.

• I treni attivi per il periodo scolastico sono cancellati sulle seguenti linee: Milano-Bergamo via Treviglio; Milano-Sondrio-Tirano; Milano-Brescia-Verona; Milano-Mortara-Alessandria; S11 Milano-Como San Giovanni; Milano-Cremona via Treviglio; Cremona-Mantova; Cremona-Brescia; S5 Varese-Milano-Treviglio.

In adempimento di quanto previsto dall'ordinanza regionale, prosegue la sospensione delle fermate di Codogno, Maleo, Casalpusterlengo.

- i treni della linea Milano-Piacenza non effettuano fermata a Codogno e Casalpusterlengo;

- i treni della Mantova-Cremona-Milano non fermano a Codogno;

- Sulle linee Pavia-Codogno e Cremona-Codogno il servizio è parzialmente sospeso.

È inoltre sospesa l'attività di biglietteria presso le stazioni di Codogno e Casalpusterlengo.

Tutti i treni Trenord cancellati

Ecco la lista dei treni cancellati:

