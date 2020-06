Test sierologici in Lombardia, Gallera: "Positivo il 25% dei lombardi"

Il 25.6% dei lombardi è risultato positivo al test sierologico per il coronavirus. A renderlo noto è l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che sottolinea come gli esami eseguiti siano stati 264.024 e i cittadini testati siano stati in tutto 161.695.

Degli operatori che sono stati sottoposti al test è risultato positivo invece solo il 12.6%. "Gli esiti di questi test sierologici - ha spiegato Gallera - hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 cittadini (il 25,6%) e 13.402 operatori (12,6%). In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell'1% dei casi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'aggiornamento di venerdì

Fra i 272 nuovi casi positivi di venerdì 12 giugno, ha quindi precisato Gallera, "42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune rsa". I dati divulgati mostrano un calo, a livello regionale, nel numero di ricoveri per Covid-19. 31 sono poi purtroppo i decessi nelle ultime 24 ore. Mentre a Milano i contagi in aumento: +88 in provincia, +56 in città.