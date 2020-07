Coronavirus, un tunnel al Pirellone "sanifica" tutti quelli che entrano

Il consiglio regionale della Lombardia si è dotato di un tunnel sanificatore per tutti coloro che entrano al Pirellone. E' il primo ente pubblico in Italia a dotarsene. Il tunnel misura la temperatura e sanifica scarpe e vestiti. "Grazie alla società che ce ne ha fatto dono", dichiara Alessandro Fermi, presidente del consiglio regionale: "In pochi secondi e in pochi metri vengono assicurate e garantite tutte le misure di sanificazione e tutela previste dalle normative vigenti".

Il tunnel è stato donato dalla società Cloud Technologies che ha provveduto alla realizzazione, al trasporto e all'installazione del tunnel, che resterà a disposizione gratuita dell'istituzione regionale per sei mesi, fino al 14 febbraio 2021. Chiunque entri a palazzo ha l'obbligo di attraversare il tunnel.