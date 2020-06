Turismo in Lombardia, Fontana: «Covid ha avuto impatto negativo, ma recupereremo»

La Lombardia subirà un impatto negativo dal punto di vista del turismo a causa dell'epidemia da Covid-19. Va da sé: ne sono tutti consapevoli. In primis il governatore Attilio Fontana, che lo ha ammesso durante il suo intervento di mercoledì mattina a "Centocittà" su Radio 1. «Tutta la situazione è stata molto difficile da superare, ma l'attrattività della Lombardia deve ritornare come argomento principale», ha commentato il presidente della Regione.

La fiducia non pare comunque smarrita: lo prova il fatto che in questo momento le prenotazioni vengono sì cancellate, ma meno di qualche settimana fa. «La gente ricomincia ad avere voglia di venire in Lombardia», ha spiegato Fontana, «ad avere fiducia nella nostra Regione e coscienza del fatto che qui si può stare più tranquilli e più sereni che in tante altre parti del mondo e anche d'Italia».

«I limiti - ha aggiunto Fontana - ci sono e dovranno accompagnarci per tanto tempo. Finché non sarà scoperto un vaccino contro questo virus, dovremo convivere con alcune piccole o grandi limitazioni. Però vedo da un lato una ripresa con grande entusiasmo delle diverse attività e dall’altro lato vedo un’attenzione a rispettare quelle norme che sono state dettate».