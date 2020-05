Covid-19, il Duomo riapre ai turisti. Biglietto gratis agli operatori sanitari. Orari e regole

Riapre ai turisti il Duomo di Milano, dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da Coronavirus. La data attesa è venerdì 29 maggio. La cattedrale non era mai stata chiusa ma fino al 17 maggio erano permesse solo le preghiere individuali, dal 18 maggio anche le messe (con regole precise).

E regole ferree ci saranno anche per i turisti. La Veneranda Fabbrica, che gestisce la cattedrale, propone promozioni e opportunità per tutti i visitatori, che al momento saranno quasi esclusivamente lombardi perché non è ancora consentito viaggiare tra Regioni per turismo. In particolare, entreranno gratis gli operatori sanitari e di soccorso, come ringraziamento per il lavoro svolto per fronteggiare il Covid-19; i loro familiari e accompagnatori avranno invece diritto ad una riduzione. E ancora, dal 29 maggio al 2 giugno l'ingresso sarà scontato per tutti del 50%, con la possibilità di esplorare le terrazze fino alle 20, da venerdì a domenica.

Gli operatori sanitari potranno ritirare il loro biglietto omaggio esibendo un tesserino alle biglietterie fisiche. Il biglietto con sconto del 50% potrà invece essere acquistato anche online scrivendo il codice "R3Opened2020”. Infine fino al 31 agosto 2020 saranno scontate del 20% le visite guidate alla Veneranda Fabbrica.

Orari, biglietti, accessi

Viene fortemente consigliato l'acquisto online dei biglietti. Il Duomo e l'area archeologica saranno aperti dalle 9 alle 18, con ultimo biglietto alle 17 e ultimo accesso alle 17.10. Le. terrazze del Duomo, invece, tutti i giorni dalle 9 alle 19 con ultimo biglietto alle 18 e ultimo accesso alle 18.10. Dal venerdì alla domenica, l'orario viene prolungato fino alle 20 con ultimo biglietto alle 19 e ultimo accesso alle 19.10. Il museo del Duomo sarà aperto dalle 10 alle 18 con ultimo biglietto alle 17 e ultimo accesso alle 17.10 con giorno di chiusura mercoledì.

Di seguito gli orari delle biglietterie:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Biglietteria posta in facciata (lato destro della Cattedrale): tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00 (dal venerdì alla domenica, prolungamento orario fino alle ore 20.00)

Biglietteria Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12): tutti i giorni tranne il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Biglietteria Centrale Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a - aperta solo per le biglietterie automatiche): dalle ore 10.00 alle ore 16.00 il sabato e la domenica, festivi e prefestivi

L'accesso a tutti gli ambienti sarà organizzato per fasce orarie e contingentato, con sanificazioni continuative. Alcuni spazi potranno essere chiusi o sospesi per permettere la gestione corretta dei flussi di visitatori e le operazioni di sanificazione. E' sospeso l'uso degli ascensori per l'accesso alle terrazze. La cassa gruppi è allo sportello 1 della Biglietteria in facciata (lato destro della cattedrale). Infine resta chiuso al pubblico lo Scurolo di San Carlo.

Norme di comportamento