Coronavirus, a Milano aumentano i casi: quasi 200 in un giorno. La situazione in diretta

Prosegue senza sosta la lotta al coronavirus a Milano e in Lombardia, anche nella giornata di lunedì 13 aprile. Secondo l'ultimo report della Regione i casi registrati all'ombra della Madonnina sono arrivati a 5.561 ma secondo una stima di Massimo Galli, direttore del dipartimento malattie infettive dell'ospedale Sacco, "sarebbero cinque o sei volte più numerosi di quelli accertati con i tamponi". E proprio grazie all'aumento dei tamponi (9.500 in 24 ore in tutta la Regione, una settimana ne venivano analizzati circa 5.500 giornalmente) i casi sono aumentati anche nella Città Metropolitana: +412 a Pasqua (13.680 il totale). E il dato di Milano preoccupa anche la regione: "Oscilla e non possiamo ancora considerare sotto controllo", ha sottolineato l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

E i contagi sono cresciuti anche in tutta la Regione tanto che ora sfiorano quasi i 60mila (59.052) e in una sola giornata sono creste di 1.460 unità. Sono diminuite, di poco, le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere regionali: 13.145 rispetto alle 13.200 di sabato. In una sola giornata il virus arrivato dalla Cina ha ucciso 110 persone, tantissime ma è il dato più basso dal 15 marzo.

Coronavirus, i casi nelle province lombarde

La provincia lombarda più colpita dal coronavirus nella giornata di domenica 12 aprile è quella di Milano con 13.680 casi. Seguono Brescia (10.868), Bergamo (10.309), Cremona (4.721), Monza e Brianza (3.639), Pavia (3.133), Lodi (2.543), Mantova (2.486), Como (1.924), Lecco (1.881), Varese (1.663), Sondrio (.720).

Spostamenti in Lombardia: aumentati di due punti percentuali

Sono più alti dei weekend precedenti i dati di sabato 11 aprile relativi ai cambi di celle telefoniche a cui si agganciano gli smartphone e in base ai quali la Regione stima gli spostamenti dei cittadini lombardi. Stando a quanto comunicato dalle compagnie telefoniche, la mobilità in Lombardia era al 32%.

"La scorsa settimana – ha sottolineato il vicepresidente della regione Fabrizio Sala – avevamo registrato un aumento della mobilità. Sabato i dati confermano un calo, come di solito avviene nelle giornate del fine settimana, anche se ci troviamo con 2 punti percentuali sopra la media dei week end precedenti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.