Fase 2, viceministro Sileri: "Secondo me dal 1° giugno sarà possibile uscire dalla Lombardia"

"Penso che dal primo giugno ci sarà possibilità di spostarsi da una regione all'altra. E secondo me sarà possibile muoversi anche dalla Lombardia". Queste le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital che sui dati della Lombardia di martedì 12 maggio dichiara "erano falsati".

"Dal 18 maggio faremo un passo avanti e di questo ne sono sicuro e per fine mese ci sarà maggiore libertà - continua il viceministro -. Ovviamente non posso garantire oggi la libertà del movimento fra diversi Regioni perché è un momento di osservazione; è una fase 2 molto iniziale e ci sono 12 regioni che hanno meno di 12 infetti. È come se all'Italia fosse stata data una lettera di dimissioni dopo una brutta malattia: bisogna aspettare queste due settimane e vedere come va. Noi dobbiamo essere pronti a non farci prendere alle spalle da eventuali altri contagi".

Un ritorno graduale alla libertà di movimento

Quando ci si potrà muovere liberamente per l'Italia? E quando i lombardi potranno uscire dai confini della propria Regione? L'idea illustrata qualche giorno fa dal ministro Boccia sarebbe quella aprire agli spostamenti da una regione all'altra un passo alla volta, prima dando il disco verde a quelle limitrofe e con minori contagi, poi in seconda battuta a tutte le altre. È escluso intanto che ci si possa muovere tra regioni diverse già dal 18 maggio. Gli spostamenti interregionali "dipendono dal sistema di monitoraggio - ha spiegato Boccia -, poi, con ogni probabilità, ci sarà un meccanismo che consentirà di decidere chi può andare dove. La mia tesi è la seguente: se ci sono due Regioni limitrofe e con basso rischio, lo stesso rischio, allora ci si può spostare, ma non dal 18 maggio comunque, occorrerà più tempo. Ma è chiaro - rimarca - che chi è a basso rischio non può aprire a chi, invece, ha un alto rischio di contagio". Aprire gradualmente in base alle condizioni della singola Regione per contenere i rischi, questo era il piano: ma dalle parole odierne di Sileri si intuisce la possibilità di un allentamento molto più ampio delle restrizioni da inizio giugno.