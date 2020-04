Fase 2, Maran sogna una Milano piena di bici: "Per brevi spostamenti dimenticatevi l'auto"

"Non sarà certo un obbligo andare in bici ma, se si vuole far funzionare le cose, è chiaro che è sconsigliabile che chi è in salute prenda l'auto per spostamenti inferiori ai 5 km nei prossimi mesi". Queste le parole contenute in un post Facebook dell'assessore a Urbanistica, verde e agricoltura del comune di Milano, Pierfrancesco Maran

"In tutte le città nelle prossime settimane vedremo crescere i percorsi ciclabili", ha detto Maran, sottolineando l'importanza "dell'annuncio del Governo, fatto dalla Ministra Paola De Micheli, che nel prossimo decreto ci saranno contributi economici per l'acquisto di bici, biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici".

Mobilità green a Milano nella 'Fase 2'

"Io stesso - ha concluso l'assessore - non vedo l'ora che è da un po' che puntavo all'acquisto del monopattino e spero escano quanto prima i criteri di rimborso". Sul tema di una mobilità green per la cosiddetta 'Fase 2' si era pronunciato anche il sindaco Beppe Sala, auspicando contributi del Governo per l'acquisto di bici elettriche.

Ad annunciare la necessità di una compiere un salto di qualità sull’utilizzo della bicicletta nel post emergenza, poi, era stato anche l'assessore comunale a Mobilità e lavori pubblici, Marco Granelli: "Stiamo mettendo in campo un piano di realizzazione di percorsi ciclabili e di zone 30 - aveva affermato -. Stiamo predisponendo atti e progetti per mettere in strada circa 35 km di nuovi percorsi ciclabili, da aggiungere ai poco più di 200 già esistenti. E i primi saranno realizzati a maggio e giugno 2020".

Sui progetti all'insegna della sostenibilità ambientale di Milano si era detta entusiasta persino l'attivista svedese Greta Thunberg, che su Twitter aveva condiviso un articolo di The Guardian nel quale il piano per una nuova mobilità cittadina veniva elogiato come "uno dei più ambiziosi a livello europeo".