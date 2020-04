Coronavirus, il vaccino-cerotto supera il primo test sui topi: adesso si sperimenta sull'uomo

Gli scienziati della School of Medicine dell'Università di Pittsburgh hanno annunciato oggi un potenziale vaccino contro il SARS-CoV-2, il nuovo coronavirus che causa la pandemia di COVID-19.

Quando testato su topi, il vaccino, somministrato attraverso un cerotto delle dimensioni di un dito, ha prodotto anticorpi specifici in quantità ritenute sufficienti per neutralizzare il virus.

C'è un medico italiano dietro la scoperta, Andrea Gambotto, professore associato dell'università americana e co-autore dello studio pubblicato da Lancet. Come spiega il medico pugliese sono stati gli studi sulle precedenti epidemie di Sars e Mers a indirizzare la sperimentazione: "Sapevamo esattamente dove combattere questo nuovo virus".

Rispetto al candidato al vaccino sperimentale per mRNA che è appena entrato in studi clinici , il vaccino - che gli autori chiamano PittCoVacc - usa pezzi di proteine ​​virali per costruire l'immunità, allo stesso modo di come funzionano gli attuali vaccini antinfluenzali.

I ricercatori hanno anche usato un nuovo approccio per fornire il farmaco: un cerotto con 400 minuscoli aghi di zucchero e proteine che si dissolvono nella pelle provvocando la reazione immunitaria.

Secondo il primo test effettuato sui topi, il PittCoVacc ha generato anticorpi specifici contro SARS-CoV-2 entro due settimane. Ora la nuova speranza che il test sull'uomo possa dare all'umanità un'arma in più contro il coronavirus.

Il test richiederebbe comunquea almeno un anno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Today, University of Pittsburgh School of Medicine @PittHealthSci scientists announced a potential vaccine against SARS-CoV-2, the new coronavirus causing the #COVID19 pandemic. https://t.co/ILW4IQfou7 pic.twitter.com/Y7l0SifBtn — UPMC (@UPMCnews) April 2, 2020