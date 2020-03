Verde ai tempi del corona, manutenzione solo contro allergie e zanzare e per viabilità

Proseguono in piena emergenza coronavirus solo alcuni degli interventi del Comune di Milano per la manutenzione del verde: si tratta delle opere indispensabili per la viabilità e contro la proliferazione di zanzare o piante che diano allergia.

Tutte le attività - ha spiegato l'assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici Marco Granelli nel corso della commissione consiliare sul tema cantieri di mercoledì - "sono sospese, ad eccezione di quelle con un'attinenza specifica con la manutezione delle strade e del trasporto pubblico locale, laddove cioè il verde potrebbe precludere la circolazione del traffico pubblico e privato. Stiamo valutando con la Prefettura gli aspetti di impatto igienico sanitario, perché avere una vegetazione che cresce, se la sospensione durerà a lungo, potrebbe crearci dei problemi".

Nello specifico per quanto riguarda la manutenzione del verde e il taglio della vegetazione gli interventi essenziali potrebbero comunque essere ridotti - invece di essere effettuati ogni due settimane potrebbero avere cadenza mensile - ma non si fermeranno del tutto. Inoltre da Palazzo Marino garantiscono anche "un minimo di manutenzione del verde per evitare le forme di allergia o il proliferare delle zanzare". Sul tavolo, poi, la possibilità di individuare le aree dove si formano le allergie, per disporre il taglio. È stato infine ricordato che diverse amministrazioni della provincia di Milano, come Pioltello, considerano il verde uno dei servizi essenziali.