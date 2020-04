Coronavirus, il personale dell'ospedale Sacco ringrazia la Cina con un video in cinese: xiè xie

Il personale dell'ospedale Sacco di Milano ha realizzato un emozionale video per ringraziare un donatore cinese che all'inizio dell'emergenza per il Covid-19 aveva inviato diecimila mascherine chirurgiche al nosocomio.

A parlare nel video, sottotitolato in mandarino, inglese e italiano, è un ragazzo che completa la sua formazione presso l'ospedale stesso, Giuseppe Croce seguito dai suoi colleghi che a turno pronunciano "xiè xie": "grazie". A spiegarlo, nel suo profilo su Facebook, è lui stesso.

"A fine marzo sono stato contattato dalla mia insegnante di cinese, Cristiana Girolimetto, perché una sua amica aveva intenzione di effettuare, dalla Cina, una donazione di dispositivi di protezione individuale ad un ospedale italiano. Cristiana ha pensato a me ed ho subito fornito contatti e indirizzo dell'ospedale dove sto svolgendo la mia formazione, l'Ospedale Sacco di Milano. Circa 10 giorni dopo il reparto di Pneumologia ha ricevuto la donazione di 10mila mascherine chirurgiche. Questo è il video di ringraziamento che i medici, infermieri ed operatori sanitari del reparto hanno inviato al donatore. La gentilezza è il motore del mondo".

Il ringraziamento in cinese

Nel video, il giovane pronuncia queste parole in cinese: "Ciao, anche se non ci siamo incontrati prima, i nostri due paesi, Italia e Cina, stanno combattendo entrambi contro l'epidemia del Coronavirus. In tempi difficili come questo sentiamo che il futuro è incerto ma abbiamo imparato che non importa la distanza, gli amici si sostengono a vicenda in qualsiasi momento. Io e i miei colleghi, i medici e il personale sanitario dell'Ospedale Sacco di Milano, vorremmo esprimere il nostro sentito ringraziamento nei suoi confronti. La sua generosità ha fatto si che persone che vivono distanti si sentissero vicine. Possiamo unire le forze, affrontare insieme le difficoltà. In questo modo riusciremo certamente a sconfiggere il virus. Grazie"

