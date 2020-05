Milano, ballano in strada nonostante il coronavirus: inondati di insulti. Il video della festa

Sulle note di Sweet Dreams degli Eurythmics un gruppo di almeno una ventina di ragazzi e ragazze, con mascherine e foulard a coprire naso e bocca, ha fatto festa per strada a Milano. Il video, probabilmente girato alcuni giorni prima dell'inizio della 'fase 2' dell'emergenza coronavirus, è diventato virale proprio lunedì 4 maggio.

Festa per strada a Milano: il video

Le immagini della festa - probabilmente un evento lampo - sono finite in rete ed hanno immediatamente scatenato l'indignazione delle persone, consapevoli che 'fase 2' non vuol dire essere usciti dalla pandemia. Il party in strada sembrava un momento organizzato da tempo, vista la presenza di così tanta gente.

Tutti quelli che cantavano e ballavano in strada e sul marciapiedi guardavano verso una finestra al primo piano, dove c'era il dj che mixava i pezzi. La scena è stata ripresa con i cellulari non solo dai partecipanti ma anche da diversi passanti: nel video si apprezza un tassista, sceso dall'auto per immortalare la festa.

Abbiamo chiesto informazioni alle forze dell'ordine riguardo all'episodio - organizzato in barba alle normative sul distaziamento sociale che prevedono almeno un metro di spazio tra le persone, oltre al divieto di assembramento - ma sembra non siano arrivate segnalazioni in merito.

Il party si è svolto all'incrocio tra via Nino Bixio, via Giuseppe Sartori e via Antonio Kramer, tra zona Porta Venezia e zona Risorgimento. Non è ancora chiaro per quanto tempo sia andato avanti.