Coronavirus, raffica di cancellazioni negli aeroporti di Milano: soppressi oltre 160 voli

Raffica di cancellazioni negli aeroporti milanesi di Malpensa, Linate e Orio al Serio nella giornata di lunedì 9 marzo. In totale (il dato è aggiornato alle 12.30) sono stati cancellati oltre 160 voli ma la situazione è in costante evoluzione.

A Linate (sempre 12.30) si contavano 25 partenze cancellate e 33 arrivi annullati. A Malpensa, l'aeroporto internazionale, è un'ecatombe: sempre allo stesso orario c'erano quasi 90 cancellazioni, tra 45 partenze e 41 arrivi da destinazioni internazionali come Mosca, Parigi, Lussemburgo, Bruxelles e anche Tirana. Allo scalo di Bergamo, dove tra partenze e arrivi si contano per ora 19 'stop', spiegano la situazione è in costante evoluzione e le compagnie stanno decidendo in itinere il da farsi.

Voli cancellati: dove si possono vedere le cancellazioni

Tutti i dati aggiornati sono disponibili sui monitor online dei siti di Sea e Sacbo.

Malpensa, decollano i voli cargo

I voli cargo in partenza e in arrivo da Malpensa, invece, sono tutti confermati. Uno di questi, tuttavia, è stato annullato per questioni operative e già da martedì dovrebbero esserne previsti due in sostituzione di quello odierno. Ai voli cargo è permesso partire e atterrare perché alle merci è consentita la libera circolazione dalla Lombardia.