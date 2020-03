Coronaviurs, l'equipaggio si rifiuta di volare: American Airlines sospende viaggi per Milano

American Airlines sospende i voli da e per Milano fino al 24 aprile prossimo compreso. Lo rende noto in una nota la compagnia aerea statunitense. "A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha sospeso i voli da e per Milano Malpensa da e per gli aeroporti di New York Jfk e Miami. I voli dovrebbero riprendere il 25 aprile".

La decisione è arrivata dopo che gli Stati Uniti hanno alzato il livello di allerta per i viaggi in Italia a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo ha detto in conferenza stampa il vice presidente americano Mike Pence, annunciando che l'allerta per i viaggi in specifiche regioni dell'Italia e in Corea del Sud è stata alzata "a livello 4", ovvero "non viaggiare".

"Il presidente ha dato istruzioni al Dipartimento di Stato di lavorare con i nostri alleati in Italia e in Corea del Sud per coordinare uno screening medico nei loro Paesi su qualsiasi individuo in arrivo negli Stati Uniti. Puntiamo a lavorare con loro in modo coordinato e collaborativo" ha detto Pence.

La testimonianza di una passeggera lombarda

Fermati mentre si stavano già imbarcando o, addirittura, fatti scendere dall'areo su cui si erano appena accomodati. È quanto accaduto ai passeggeri del volo AA198 di American Airlines che avrebbe dovuto lasciare l'aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York alle 18.05 di sabato 29 febbraio. Destinazione: Milano.

Il volo è stato bloccato un'ora prima della partenza, perché l'equipaggio si sarebbe rifiutato di salire a bordo per paura del contagio. A raccontarlo è la comitiva di italiani di rientro dagli Usa che avrebbe dovuto imbarcarsi a bordo del Boeing 777-200. Tra loro anche Elena Panzera di Verolanuova. Anche lei ha diffuso un video-messaggio per denunciare l'accaduto.