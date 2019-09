Di corsa sul grattacielo più alto di Milano: in palio weekend in un super resort

La parte più dura è alla fine. Letteralmente. Quando gli atleti arriveranno a ridosso dell'arrivo scatterà la "mazzata": dovranno scalare i 644 gradini che portano in cima alla torre Isozaki (199 metri di dislivello). È questo il momento più duro della Salomon Running (25 chilometri) che si svolgerà a Milano nella giornata di sabato 14 settembre. E i tre uomini e donne che riusciranno a scalare la Torre Allianz in meno tempo sono in palio weekend in un resort extralusso immerso tra le colline del Chianti.

I percorsi e gli orari

Il percorso più lungo passerà per almeno 21 punti caratteristici di Milano. Dopo lo start si passerà all’interno dei Giardini della Triennale al Parco Sempione, per poi dirigersi verso piazza Castello prima e verso la discesa nel Fossato del Castello Sforzesco poi. Da qui si prosegue verso una delle novità 2019, la zona di Milano con piazza Gae Aulenti e il nuovo passaggio alla Biblioteca degli Alberi, per poi dirigersi verso la Chiusa di Leonardo da Vinci in zona via San Marco/Porta Nuova. Poi ancora il passaggio nel centro storico con Brera, il ritorno del passaggio all’interno di Palazzo Marino sede del Comune di Milano in piazza Scala, la Galleria del Corso e poi, immancabile, Piazza Duomo.

Gradini per scendere in metropolitana nella metro fermata Cairoli per uscire davanti al Parco Sempione tutto da percorrere fino all’Arco della Pace. In successione Velodromo Vigorelli, per poi passare in piazza Gino Valle, zona Portello, la piazza più grande di Milano dedicata ad uno degli architetti simbolo delle grandi trasformazioni urbanistiche di Milano. Salita e discesa nell’affrontare il Ponte Iper Portello per poi correre i saliscendi del Montestella, la mitica montagnetta di San Siro. Ancora gambe e fiato per la Collina Alfa Romeo chiamata "Helix", il cono elicoidale: è conica e percorsa da un doppio tracciato a spirale, uno a salire e l'altro a scendere senza incrociarsi: sulla sommità ospita una scultura che rappresenta la doppia elica di DNA. E poi i 23 piani della torre Allianz.

Ma ci saranno anche altre due corse per i meno allenati con percorsi di 15 chilometri (in partenza alle 10) e la 9,9 chilometri (in partenza alle 10.10). La Allianz top Cup da 25 chilometri, invece, partirà alle 9.

La sfida per vincere un weekend nel resort

Altro momento elettrizzante sarà la vertical run competitiva che si sviluppa sui primi 23 piani della Torre Allianz, con 644 gradini e 100 metri di dislivello. Riservata ai partecipanti dell’Allianz Top cup, la competizione vedrà premiati i primi tre classificati nelle categorie maschile e femminile, con in palio uno speciale trofeo se verrà battuto il record di scalata alla torre e un ricco montepremi: per tutti i vincitori, soggiorni gratuiti per due persone presso il Relais & Chateaux Borgo San Felice di proprietà del Gruppo Allianz, nelle splendide colline del Chianti classico senese.

Come iscriversi

Ci si può iscrivere online fino al 12 settembre con scaglioni di prezzo, mentre sarà possibile registrarsi anche all’Expo Village nei giorni di venerdì 13 e sabato 14 Settembre. Le iscrizioni nei negozi dedicati, invece, è possibile fino al 7 settembre (tutti i dettagli sul sito dell'organizzazione). Bisogna prestare attenzione al numero massimo istituito dall’organizzatore: 1.500 presenze per ciascuna distanza.