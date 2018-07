Milano, ecco il nuovo (mini) "Bosco verticale" firmato dall'archistar Stefano Boeri: il progetto

Alberi sui balconi. Dimensioni che cambiano a seconda del piano. E un'altezza inevitabilmente minore.

Sembra a tutti gli effetti un mini "Bosco verticale" il nuovo progetto firmato dall'archistar Stefano Boeri, che ha ha vinto il concorso per la riqualificazione di via San Cristoforo. "Corte Verde" - questo il nome dell'idea proposta da Boeri e Arassociati - sarà quindi il futuro dell'area che dovrà unire la zona di Tortona e Porta Genova con il Naviglio Grande.

"Sarà una casa a corte come nella trazione lombarda al centro di uno spazio verde che collega due parti di città oggi separate - ha spiegato l'archistar -. Il nostro progetto per San Cristoforo è un omaggio a Milano, alla forestazione urbana e al sistema delle acque che solcano il nostro territorio”.

"Corte Verde - si legge sul sito di Boeri e associati - prende forma in un unico edificio a corte con altezza crescente, posto al centro di un sistema articolato di verde pubblico e di percorsi, e capace di integrare l'elemento vegetale come materiale attivo dell'architettura. Il progetto è stato sviluppato per stimolare la fruizione aperta e dinamica degli spazi pubblici da parte chi li vive quotidianamente o li abita temporaneamente ma anche come un dispositivo multimodale capace di promuovere l'interazione e lo scambio tra i numerosi, diversi attori attivi nel quartiere".

Il modello dell'edificio sarà proprio quello del più famoso "Bosco verticale": "Le tre facciate principali sono scandite da un sistema alternato di balconi, sviluppati per ospitare piante e alberi ad alto fusto - chiarisce il progetto -, mentre sul lato interno alla corte una trama di logge genera una scacchiera di pieni e di vuoti, garantendo un elevato apporto di illuminazione naturale degli spazi interni e amplificando nello stesso tempo il legame visivo tra interno ed esterno dell’edificio".