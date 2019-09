Milano, FridaysForFuture: attese 50mila persone per un corteo che bloccherà la città

Sono 150 i Paesi di tutto il mondo che hanno scelto di aderire alla Climate Action Week, in programma dal 20 al 27 settembre 2019. La settimana per la lotta ai cambiamenti climatici è iniziata venerdì 20 con la grande marcia a New York guidata della giovane attivista svedese Greta Thunberg e si concluderà venerdì 27, con il terzo Sciopero Globale per il clima.

Il corteo per il clima Milano

Anche a Milano ci sarà un corteo (quel giorno è previsto anche uno sciopero dei mezzi Atm). L'obiettivo è portare almeno 50mila persone alla manifestazione. Organizzata dal movimento Fridays For Future, la protesta 'green' partirà da largo Cairoli, dove i ragazzi cominceranno a radunarsi dalle 9. La partenza è prevista per le 9.30. In piazza Baiamonti, i manifesanti pianternno un albero all'interno di un'area verde. Il corteo finirà in piazza Duomo.

I tram e bus deviati per il corteo a Milano

Per permettere lo svolgimento della manifestazione che attraverserà le vie del centro, saranno deviati i tram 1, 2, 4, 9, 10, 12, 14, 33 e i bus 43, 50, 57, 61, 94.

"Considerate maggiori tempi di percorrenza - ha spiegato Atm ai suoi passeggeri sul sito - e ci scusiamo per le attese più lunghe del solito alle fermate. Se vi è possibile, considerate anche le metropolitane per pianificare il vostro viaggio".

Fridays For Future

Fridays For Future, il movimento studentesco globale per la lotta ai cambiamenti climatici nato su ispirazione di Greta e della sua battaglia contro il surriscaldamento globale, ha attivo un network dedicato sulla piattaforma 'Produzioni dal Basso', con progetti e iniziative in crowdfunding nate dalla volontà di studenti provenienti da tutta Italia.