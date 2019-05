I cortili di Milano: ecco i più belli

I cortili di Milano riescono a sorprendere i cittadini e i turisti. Spesso nascosti dietro i portoni dei palazzi storici, i cortili rappresentano un luogo di bellezza dove il tempo sembra essersi fermato.

Scopriamo i cortili più belli della città, perle nascoste da ammirare in silenzio.

Casa Atellani

Nel cuore di Milano, in pieno centro storico di fronte a Santa Maria delle Grazie, si trova la Casa Atellani. Questa dimora storica fu protagonista della donazione da parte di Ludovico il Moro di una vigna a Leonardo Da Vinci, la stessa in cui il grande genio rinascimentale trascorreva il suo tempo dopo aver lavorato all’affresco dell’Ultima Cena. Prima di accedere alla vigna e di esplorare le sale di Casa Atellani soffermatevi nel cortile: i suoi portici antichi e gli affreschi rinascimentali vi conquisteranno.

Chiostro delle Umiliate

Dietro via Torino, in via Cappuccio 5, a pochi minuti a piedi dalla Basilica di Sant’Ambrogio, si trova un meraviglioso chiostro trecentesco, un tempo appartenuto al convento femminile delle monache Umiliate. Il Convento, dopo aver subito una serie di demolizioni, venne acquistato a inizio '900 da Carla e Guido Ucelli di Nemi, i fondatori del Museo della Scienza e della Tecnica, che lo trasformarono nella loro abitazione.

Palazzo Borromeo D'Adda

Un altro cortile bellissimo si trova presso il Palazzo Borromeo. Storica dimora della famiglia Borromeo, il palazzo venne costruito nel ‘400 e restaurato in stile neoclassico negli anni ’20 del 1800 dall’architetto Gerolamo Arganini. Il cortile venne definito da Stendhal “una corte magnifica”: merito del suo cancello in ferro battuto, del porticato di colonne tuscaniche ricoperte da piante rampicanti, e del meraviglioso giardino interno.

