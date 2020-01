A Milano un vero Transformer: ecco come vederlo a prezzo scontatissimo

Teatri, circo, ma anche musical e prodotti termali. Un fine settimana di imperdibili offerte per il lettori di MilanoToday. Con sconti sui biglietti che arrivano al 50%. Ecco tutte le offerte.

Con il circo Mario Orfei un vero e proprio Transformer

Le tigri del domatore italiano Alex Franchetti (storica famiglia circense italiana), le grandi illusioni e magia delle Canestrelli Sisters, i cavalli di Miss Vanessa, l’uomo Laser, i tessuti aerei delle sorelle Romanova, le cinghie aeree, Miss Vania all’Antipodismo e molti altri. Un programma nell’arte circense arricchito da alcune attrazioni protagoniste al famoso Festival del Circo di Montecarlo. Dagli Stati Uniti d’America per la prima volta in Italia, si possono ammirare dal vivo la trasformazione di un auto in un grosso robot. Uno spettacolo da non perdere, applaudito da più di 10 milioni di spettatori in Europa.

Premia terme: nel relax delle acque termali

La struttura è dotata di un bellissimo Centro Benessere in cui i benefici del Calore si combinano a quelli del Relax grazie alle diverse tipologie di Saune e Bagni Turchi, associati a docce emozionali e vasche di reazione per rinfrescare e tonificare il proprio corpo. A completare il momento di benessere c'è l'Area Relax con comode sedute rilassanti, dove riposare ascoltando una leggera musica diffusa. A diposizione di tutti gli ospiti un'ampia scelta di tisane e qualche snack leggero. E' sempre un momento magico immergersi in acqua calda e lasciarsi cullare dal movimento dell'acqua circondati dal magnifico paesaggio che circonda le Terme di Premia: distese d'erba verde e montagne che si spingono fino al cielo contribuiscono a far ritrovare il benessere e la pace interiore. L'accesso all'area delle Piscine Termali offre un relax completo grazie a vari idromassaggi, getti cervicali e getti plantari per un trattamento di bellezza che unisce acqua e massaggio. Uno dei principali benefici dell'idromassaggio è il favorire l'attenuazione dei dolori alle articolazioni e contribuisce a ridurre lo stress, generando piacere e relax. Il massaggio dell'acqua distende i muscoli, migliora la circolazione, combatte gli inestetismi della cellulite e rilassa il sistema nervoso.

Pass per visita al Duomo

Con il Duomo Pass potrai esplorare i segreti della Chiesa simbolo della città di Milano. Con il solo biglietto Pass potrai visitare ogni angolo di una delle attrazioni più famose del capologuo lombardo, che si erge per 108 metri di altezza. Ammira le 135 guglie in marmo che popolano le Terrazze del Duomo e il meraviglioso panorama sulla città di Milano. Visita ogni angolo della Cattedrale: avrai accesso all'Area Archeologica, al Museo, alle Terrazze e alla bellissima Cattedrale.

Il musical Kinky Boots

Kinky Boots, vincitore di tutti i maggiori premi Best Musical, tra gli spettacoli più apprezzati di Broadway e del West End di Londra, è una favolosa celebrazione musicale dell’amicizia e della convinzione che può cambiare il mondo quando si cambia idea, quando si riesce a vedere tutto con altri occhi. Kinky Boots trascina il pubblico dagli angusti spazi della fabbrica, alle sfilate glamour di Milano. Charlie Price eredita dal padre la fabbrica di scarpe di famiglia, ormai ridotta al lastrico. È costretto a licenziare alcuni dipendenti e, per risollevare le sorti dell’azienda, capisce che deve assolutamente diversificare la sua produzione. Serve un’idea straordinaria che arriverà proprio assistendo allo spettacolo di Lola, una favolosa drag queen che, per esigenze sceniche, ha bisogno di nuovi stivali, forti e robusti.