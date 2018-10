Via la carne di maiale dal menù delle scuole, arriva il cous-cous: scoppia la polemica

Una volta al mese i bambini mangeranno cous-cous e non ci sarà il maiale nel menù. Questa novità ha scatenato una super polemica - solo politica - per il menù delle scuole di Peschiera Borromeo, nel milanese.

Si tratta di una polemica "assurda" secondo il sindaco Caterina Molinari, eletta con una lista civica. E il motivo è che il menù ha avuto il via libera dall'Ats (l'ex Asl), "propone una sola volta su venti il cous-cous", "che per altro è un piatto tipico della nostra tradizione nazionale, chissà che ne pensano gli amici di San Vito Lo Capo".

"Chiunque abbia avuto a che fare per curiosità o necessità con un nutrizionista - ha scritto su Facebook - sa che il menu proposto è equilibrato e adatto anche a dei bambini, e certamente sa che non strizza l'occhio all'Islam, come invece strumentalmente è stato dichiarato da qualche politico a corto di contenuti"