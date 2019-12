Milano, arriva il nuovo vicario della Questura: ecco Cristiano Tatarelli

Volto nuovo in via Fatebenefratelli. Lunedì è infatti arrivato in città il nuovo vicario della Questura di Milano, Cristiano Tatarelli.

Cinquantaquattro anni, laureato in giurisprudenza e originario di Lenola, provincia di Latina, Tatarelli sarà il più stretto collaboratore del Questore Sergio Bracco. La storia del 54enne in polizia inizia nel lontano 1991, dopo aver superato il concorso di vice commissario.

Ultimato il corso di formazione viene inviato, l'anno dopo, al Commissariato di Gela, in provincia di Caltanissetta. Nel 1994 viene chiamato a dirigere il Commissariato di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, e nel 1996 sbarca a Frosinone, dove assume il prestigioso incarico di capo della Squadra Mobile.

Nel 2008 diviene dirigente del Commissariato di Formia e nel 2009 diventa numero uno della Mobile di Latina fino al 2013: lì, negli anni della "guerra criminale" tra i clan, è il primo ad iniziare un'azione di contrasto forte alla cosca Ciarelli-Di Silvio, con un'operazione che nel 2012 porta a trentaquattro arresti.

L'anno dopo viene nominato primo dirigente e viene chiamato a comandante il commissariato di Scampia a Napoli. Tre anni dopo il ritorno a Latina per ricoprire il ruolo di vicario, che adesso lo ha portato a Milano.