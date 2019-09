Cornelle, nati due cuccioli di pantera: il contest per scegliere i nomi

Sono nati due cuccioli di pantera al Parco Faunistico Le Cornelle, in provincia di Bergamo. E i gestori del parco, molto amato anche da tanti milanesi, hanno deciso di lanciare su Facebook un "contest" per scegliere i nomi.

La nascita risale, in realtà, al 22 luglio: ma è solo in questi giorni che i cuccioli (un maschio e una femmina) stanno iniziando ad "esplorare il mondo" fuori dalla tana, cominciando anche a nutrirsi spontaneamente. Finora erano rimasti ben nascosti e protetti dai genitori, l'8enne Richard e la 6enne Kala.

I due cuccioli resteranno alle Cornelle fino a quando non compiranno due anni. Poi verranno trasferiti altrove. Il contest è stato lanciato sulla pagina Facebook delle Cornelle e, per indicare il nome preferito (solo uno), c'è tempo fino al 20 settembre. Il vincitore si vedrà assegnato un biglietto omaggio per la stagione 2019.