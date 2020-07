Linate, c'è la data per la riapertura: sarà il 13 luglio

E' il 13 luglio la data fissata per la riapertura dell'aeroporto di Linate dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria da coronavirus. Lo ha stabilito Paola De Micheli, ministro dei Trasporti, con una lettera all'Enac, l'ente che sovrintende all'aviazione civile. La questione della riapertura di Linate era stata oggetto di vari "rimpalli" nei giorni scorsi.

La Sea, che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa, su Linate aveva paventato la possibilità di riaprire non prima di settembre, perché la scarsa operatività e i cantieri di rifacimento non consentirebbero un rientro economico. In particolare, secondo quanto si apprende, non potrebbero partire dallo scalo più di due arei all'ora, molto meno di quelli che partivano in precedenza (fino a nove), per ragioni legate alla sicurezza e al distanziamento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento l'unico scalo milanese operativo è il Terminal 1 di Malpensa, che ha sostituito il Terminal 2 nel mese di giugno, quando i passeggeri continuavano ad aumentare. Sempre nei giorni scorsi, era scoppiato il caso di alcune compagnie aeree (tra cui Alitalia) che vendevano regolarmente biglietti da e per Linate pur mancando ancora una data ufficiale di riapertura, e riservandosi poi di consegnare voucher agli acquirenti. Ma intanto generando flusso di cassa e acquisendo clienti.