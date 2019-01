Milano, inarrestabile boom di turisti: nel 2018 sfiorano il tetto dei 10 milioni

Più di 500 mila persone hanno visitato Milano nel mese di dicembre 2018, confermando il trend in crescita rispetto all'anno precedente. Se per l'ultimo mese dell'anno il dato segna un +13,81%, la crescita su base annua è stata del 9,92%. In totale, nel 2018, si calcolano 6 milioni e 821 mila turisti in città, mentre quasi 10 milioni considerando anche la Città Metropolitana. Lo rende noto Palazzo Marino.

Considerando tutti i turisti, anche quelli che hanno soggiornato fuori dal capoluogo, si vede che pressoché tutti sono rimasti fino a 10 giorni (9 milioni e 786 mila contro il totale di 9 milioni e 947 mila). La maggior parte (3 milioni e 200 mila) appartiene alla fascia d'età tra i 31 e i 45 anni ma crescono costantemente i visitatori più giovani, tra i 19 e i 30 anni, che nel 2018 sono stati più di 2 milioni.

Infine quasi 5 milioni i single, cioè persone che hanno visitato Milano (e provincia) da soli. "L’incremento di turisti registrato a dicembre", commenta l'assessore al turismo Roberta Guaineri, "consente di chiudere il 2018 con una crescita percentuale del numero di visitatori quasi a doppia cifra. Un risultato straordinario che sancisce la natura turistica di Milano, ormai tra le mete più ambite a livello internazionale".

E il 2019 si prepara a non essere da meno: Milano metterà in "campo" le celebrazioni per il 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Tra le varie iniziative ricordiamo la mostra di disegni originali al Castello e il percorso interattivo con le macchine leonardesche a Palazzo Reale.