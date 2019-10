Milano, Deejay Ten domenica 13 ottobre: vie chiuse e mezzi Atm deviati, il piano viabilità

Mini blocco del traffico e mezzi Atm deviati domenica a Milano. Il 13 ottobre, infatti, in città si tiene la Deejay Ten, l'ormai storica corsa organizzata da Radio Deejay che si svolge sue due percorsi, di cinque e dieci chilometri.

Lo start della 10 chilometri è previsto alle 9.30 da piazza del Duomo, mentre la 5 chilometri partirà sempre dalla Cattedrale ma alle 10.15.

Mezzi Atm deviati

Proprio per permettere il passaggio degli atleti, che attraverseranno il centro città, Atm ha informato che "dalle 8 alle 12:30 circa, devieremo diverse linee di superficie".

TRAM 1. In entrambe le direzioni devia tra Repubblica M3 e v.le Certosa passando per v.le Monte Santo, Garibaldi FS M2 M5, Monumentale M5, Cenisio M5, p.za Diocleziano e p.za Firenze. Non passa da Turati M3, Montenapoleone M3, Cordusio e Cairoli M1, Cadorna FN M1 M2, p.za Virgilio, via V. Monti, via Pagano, c.so Sempione.

TRAM 2. Fa servizio tra p.le Negrelli e Duomo M1 M3 (via Cantù) e tra Baiamonti e Bausan. Non passa da Cordusio M1, Lanza M2, via Montello.

TRAM 4. Fa servizio tra Parco Nord (Niguarda) e Monumentale M5. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

TRAM 10. Fa servizio tra Lunigiana - Monumentale M5 e p.za 24 Maggio - Segesta M5. Non passa da via Procaccini, c.so Sempione, via Pagano, V Alpini, Conciliazione M1.

TRAM 12. Fa servizio tra Roserio - Cim. Monumentale e tra Molise - Duomo M1 M3 (p.za Fontana). Non passa da via Bramante, Lanza M2, Cordusio M1 e via Albricci.

TRAM 14. Fa servizio tra Lorenteggio - Duomo M1 M3 (via Cantù) e tra Cimitero Maggiore – Cimitero Monumentale. Non passa da via BramanteLanza M2, Cordusio M1.

TRAM 16. Fa servizio tra S. Siro Stadio M5 - P.ta Genova FS M2 e Monte Velino - Molise.

Non passa da c.so Magenta, Duomo M1 M3, Cordusio M1.

TRAM 19. In entrambe le direzioni devia tra via Nino Bixio e via Mac Mahon passando per P.ta Venezia M1, v.le Vittorio Veneto, Repubblica M3, v.le Monte Santo, Garibaldi FS M2 M5, Monumentale e Cenisio M5 e p.za Diocleziano. Non passa da 5 Giornate, P.ta Vittoria, via Larga, via Albricci, Duomo M1 M3, Cordusio M1, via Meravigli, via V. Monti, p.za VI Febbraio, Domodossola M5, p.za Firenze, via Bartolini, p.za Prealpi.

BUS 50. Fa capolinea in via Boccaccio (Cadorna FN M1 M2). Non passa da Cairoli M1.

BUS 57. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e l.go Medici. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

BUS 58. Fa servizio tra Baggio e via Carducci (Cadorna FN M1 M2).

BUS 61. In entrambe le direzioni devia tra c.so Monforte/Mascagni e via Cimarosa passando per via F. Sforza, via Molino delle Armi, c.so Genova, Sant’Ambrogio M2, Cadorna FN M1 M2, Conciliazione M1 e c.so Vercelli. Non passa da piazza Cavour, Lanza M2, Cairoli M1 e Cadorna M1 M2, Pagano M1.

BUS 67. Fa servizio tra via Scanini e via Sardegna/p.za Piemonte. Non passa da Wagner e Conciliazione M1.

BUS 68. In entrambe le direzioni devia tra P.ta Vercellina e via Albani passando per Baracca, c.so Vercelli, De Angeli M1, v.le Bezzi, v.le Murillo e via Silva. Non passa da Conciliazione e Amendola M1.

BUS 94. Fa servizio tra P.ta Volta – Repubblica M3 e via Carducci (Cadorna FN M1 M2) - via V. di Modrone.

Le strade della corsa

Inevitabilmente, le strade interessate dal passaggio della corsa saranno off limits per le auto e chiuse al traffico.

Percorso 10 chilometri Deejay Ten

Piazza Duomo (lato Galleria Vittorio Emanuele)

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Via Catena

Piazza Meda

Corso Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Senato

Piazza Cavour

Via Manzoni

Via Verdi (contromano)

Via Dell’Orso (contromano)

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Bonaparte

Piazzale Cadorna

Via Paleocapa

V.le Alemagna

V.le Moliere

V.le Pietro e Maria Curie

Via XX Settembre – ristoro intermedio Enervit Point

Piazza Conciliazione

Via Alberto da Giussano

Via Guido D’Arezzo

Via del Burchiello

Via Giotto

P.za Buonarotti

Via Buonarroti

Piazza Giulio Cesare

Viale Belisario

V.le Cassiodoro

Piazza VI Febbraio

V.le Boezio

L.go Domodossola

V.le Duilio

Via Arona

Corso Sempione – Carreggiata Centrale

Via Melzi D’Eril

V.le Byron

Arrivo in V.le Elvezia

Percorso 5 km Deejay Ten

Piazza Duomo (lato Galleria Vittorio Emanuele)

Via Mengoni

Via Santa Margherita

Piazza della Scala

Via Case Rotte

Via Catena

Piazza Meda

Corso Matteotti

Piazza San Babila

Corso Venezia

Via Senato

Piazza Cavour

Via Manzoni

Via Verdi (contromano)

Via Dell’Orso (contromano)

Via Cusani

Largo Cairoli

Foro Bonaparte

Piazzale Cadorna

Via Paleocapa

V.le Alemagna

V.le Moliere

V.le Alemagna

arrivo Arco della Pace / Piazza Sempione

Deejay Ten, le strade chiuse per la corsa

Dalle 09:00 alle 11:30 - ha informato il comune di Milano nel suo piano viabilità - sono chiuse "piazza Duomo, via Mengoni, via S. Margherita, piazza Scala, via Case Rotte, via Catena, piazza Meda, corso Matteotti, piazza San Babila, corso Venezia, via Senato, piazza Cavour, via Manzoni, via Verdi, via dell’Orso".

Dalle 9.30 alle 12.30 tocca a "via Cusani, largo Cairoli, Foro Buonaparte, piazzale Cadorna, via Paleocapa, viale Moliere, viale Curie, via XX Settembre, piazza Conciliazione, via A. da Giussano, via Guido d’Arezzo, via del Burchiello".

Quindi, dalle 9.45 alle 13, sono off limits "via Giotto, piazza Buonarrotti, piazza G. Cesare, via Belisario, viale Cassiodoro, piazza VI Febbraio, viale Boezio, largo Domodossola, via Duilio, piazza Carlo Magno, via Arona, corso Sempione (carreggiata centrale), via Melzi d’Eril, viale Byron".