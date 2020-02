Milano, nasce Dentro Tutti, la nuova testata multicanale su volontariato e no profit

Si chiama Dentro tutti ed è il nuovo progetto lanciato da SmemoLab per raccontare ai più giovani, attraverso una testata multicanale, le realtà e le esperienze legate alla sostenibilità sociale, culturale e ambientale. Ovvero fare notizia con ciò che fino ad ora è rimasto poco raccontato; perché il mondo della solidarietà viene spesso trascurato dai principali media.

Il piano - presentato in Sala Alessi a Palazzo Marino martedì 18 febbraio alla presenza dell'ex magistrato Gherardo Colombo (fondatore dell'associazione Sulle regole), dell'assessore all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti, della politica e giornalista Silvia Costa, del presidente di SmemoLab, Roberto di Giovan Paolo - viene promosso da SmemoLab e ha l'obiettivo di promuovere una rete di portavoci di azioni e pensieri positivi. Tra i media partner di Dentro Tutti, Citynews, Aleteia, Buone Notizie, Rai, Jaboo, Vita, Zelig, Smemoranda.

Il progetto

"Oggi SmemoLab - scrive l'azienda sociale - si fa facilitatore di un percorso che vede il Terzo Settore al centro come rete di valori e di esperienze, mettendo a disposizione la rete e la community create con sette generazioni di giovani e artisti per sviluppare il network del pensiero positivo e che conta sulla continua collaborazione di Nico Colonna e Gino&Michele. I risultati della sperimentazione saranno messi a disposizione della scuola italiana e dei giovani che nel progetto avranno il ruolo di protagonisti".

"Questo progetto - ha detto l'assessore Galimberti - rappresenta ciò che Milano vorrebbe essere. La volontà infatti è di creare una rete di testate che siano portavoci di pensieri positivi, ovvero che raccontino tutte le esperienze utili a creare comunità". Per raggiungere gli obiettivi del progetto, Smemolab coinvolge imprese sociali e no profit che grazie a Costituzione ed Unione Europea accompagnano i cittadini in un percorso di crescita culturale, relazionale e sociale.

"Dare voce, valorizzare e connettere le realtà che sono il vero tessuto connettivo della nostra società, dal settore educativo alle istituzioni, passando per i media - ha spiegato Silvia Costa a proposito degli scopi di Dentro Tutti -. Perché la solidarietà e inclusività sono gli unici strumenti per rendere fertile la nostra società".