Drift show al Destriero: strepitoso successo, raccolti per beneficenza quasi 8mila euro

Una due giorni full al Destriero Shopping Center in occasione del Drift & Rally Show. Famiglie con Bambini, appassionati e semplici curiosi hanno affollato il parcheggio allestito a Circuito per assistere alle evoluzioni delle auto da Drift ma non solo.

Tanti gli ospiti e tante le attrattive. Già solo nella giornata di Sabato la presenza del Campione del Mondo GT Thomas Biagi, che ha guidato nel turno delle 14.30, il Quad Evolution Team di Roberto Poggiali, che ha stupito tutti con i quad acrobatici e l’incredibile Prototipo guidato da AirLami 94. Poi Ancora le incredibili Api Proto con motori da Moto, una kermesse ricca di fascino.

Ma a farla da Padrone le Auto da Drift e Rally che hanno collezionato più di 300 Taxi Drift con molti clienti che sono dovuti restare a terra, a causa dell’altissimo numero di richieste. Sbandate controllate, derapate e numeri che hanno mandato in visibilio gli appassionati presenti.

Il tutto per un fine nobile, raccogliere fondi per l’associazione “Il Cerchio Aperto” a sostegno delle famiglie con portatori di Handicap. Il Pubblico ha risposto benissimo con una cifra complessiva 7.824,27 euro. Numeri da brivido. A questo punto non resta che iniziare a fare il conto alla rovescia per l’edizione 2019.