Corsa Salomon Running, mezzi di superficie deviati: tutte le informazioni

Nella mattinata di domenica 15 settembre 2019, per permettere il passaggio degli atleti di una gara di corsa per le vie della città, la Salomon Running, Atm devierà alcune linee di superficie.

L'azienda trasporti consiglia di usare le metropolitane per pianificare il vostro viaggio.

LINEA 1 - Dalle 8:30 alle 11:45. Fa servizio su due tratte tra Greco-Centrale FS M2 M3 e Roserio-Lagosta. Non passa da Turati M3, Montenapoleone M3, Cordusio M1, Cadorna M1 M2, corso Sempione.

LINEA 2 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra Negrelli-Duomo M1 M3 e Bausan-Roserio. Non passa da via Montello, Lanza M2, Cordusio M1.

LINEA 4 - Dalle 8:30 alle 12. Fa servizio tra Parco Nord e piazzale Cimitero Monumentale, passando per via Ceresio, Monumentale M5. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 10 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra piazza 24 Maggio-Segesta M5 e Greco-Lunigiana. Non passa da Conciliazione M1, corso Sempione, Monumentale M5, Garibaldi FS M2 M5, piazzale Principessa Clotilde.

LINEA 12 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra Molise-Monte Velino passando da Crocetta M3, viale Umbria, piazzale Cuoco e Roserio-Bausan. Non passa da Lanza M2, Cordusio M1, Duomo M1 M3, via Bramante e via Legnano.

LINEA 14 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio su due tratte tra Lorenteggio-Duomo M1 M3 e Cimitero Maggiore-Maciachini M3. Non passa da Lanza M2, Cordusio M1, via Bramante e via Legnano.

LINEA 19 - Dalle 8:30 alle 11:45. Fa servizio su due tratte tra piazza Castelli- piazzale Lagosta non passando da piazza Prealpi, piazza Firenze, Domodossola M5, corso Sempione e tra Lambrate FS M2-piazza Fontana.

LINEA 33 - Dalle 8:30 alle 11:45. Fa servizio tra Lambrate M2 e viale Lunigiana passando da via Galilei, via Filzi, via Ponte Seveso. Non passa da Garibaldi FS M2 M5, piazzale Lagosta.

LINEA 43 - Dalle 8:30 alle 11:30. In entrambe le direzioni devia tra via Piero della Francesca e via Melchiorre Gioia, passando da Monumentale M5 e Garibaldi FS M2 M5. Non passa da Moscova M2, Turati M3 e Repubblica M3.

LINEA 48 - Dalle 9:20 alle 12:30. Linea soppressa.

LINEA 57 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa servizio tra Quarto Oggiaro e largo Medici. Non passa da Lanza M2 e Cairoli M1.

LINEA 58 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa capolinea provvisorio in Boccaccio/Cadorna FN M1 M2 invece di via Minghetti

LINEA 61 - Dalle 8:30 alle 11:30. In entrambe le direzioni devia tra corso Monforte/Mascagni e Pagano M1, passando da Conciliazione M1.

LINEA 68 - Dalle 7:30 alle 13. In entrambe le direzioni devia tra Conciliazione M1 e piazza Giulio Cesare, passando da Buonarroti M1 e Pagano M1.

LINEA 78 - Dalle 9:20 alle 12:30. In entrambe le direzioni devia da via Silva a piazza Caneva, passando per via Albani, piazza Stuparich, via Serra, piazza Firenze, via Cenisio. Non passa da Portello M5.



LINEA 94 - Dalle 8:30 alle 11:30. Fa regolare servizio tra Carducci/Cadorna FN M1 M2 e via Moscova/largo Donegani (capolinea provvisorio in via Moscova 1 dopo via Manin). Non passa da Moscova M2 e Porta Volta.