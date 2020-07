Milano, lavori sui binari: 7 linee di tram e bus modificate per due mesi. I 'nuovi' percorsi

Operai al lavoro e mezzi deviati. Per due mesi, dal 6 luglio al 6 settembre, i percorsi di sette linee di autobus e tram di Atm saranno "ridisegnati" per permettere al comune di aprire i propri cantieri.

I lavori sono previsti in viale Montello, piazzale Biancamano e via Farini, dove saranno portati avanti "importanti interventi di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura tranviaria". A essere modificate saranno le linee 2, 4, 33, 70, 82, 92 e 94, che vedranno alcune deviazioni di percorso e alcune fermate temporaneamente cancellate.

Ecco le modifiche annunciate da Atm:

Linea 2 – Dalla mezzanotte del 6 luglio

I tram fanno servizio tra piazza Negrelli e Monumentale M5 passando per via Bramante. Non passano da viale Montello, via Farini, viale Stelvio, viale Lancetti e via Imbriani. Tra il capolinea di Bausan e la fermata di via Farini/Stelvio potete usare in alternativa la linea 70. Da piazzale Maciachini a via Farini/Bassi usate la 82.

Linea 4 - Dalla mezzanotte del 6 luglio

I tram fanno servizio tra Parco Nord e terminano a Maciachini M3. Non passano da via Farini, viale Montello, via Legnano, Foro Buonaparte e largo Cairoli. Tra Cairoli M1 e Monumentale M5 potete usare, in alternativa, le linee tram 2, 12 e 14. Da via Farini/Bassi a piazzale Maciachini usate la linea 70. Da piazzale Maciachini a via Farini/Bassi usate la 82.

Linea 33 - Dalla mezzanotte del 6 luglio

I tram fanno servizio tra Lambrate e Monumentale M5. Non passano da via Farini, via Ugo Bassi, via Porro Lambertenghi e piazzale Lagosta. Per raggiungere il capolinea Lagosta potete usare, in alternativa, la linea M5.

Fino al 5 luglio, i tram deviano anche per un cantiere in viale Tunisia. Maggiori informazioni a questa pagina.

Bus 70 – Dall’inizio del servizio del 6 luglio

I bus seguono il normale percorso dal Cimitero di Bruzzano fino a Maciachini. Da qui, anziché svoltare in viale Marche e viale Zara, proseguono in via Farini e via Valtellina. Terminano il percorso in piazzale Maciachini.

Bus 82 - Dall’inizio del servizio del 6 luglio

I bus in direzione Bovisasca, dal capolinea di Zara, anziché svoltare in viale Stelvio passano da piazzale Lagosta, via Perasto, via Lambertenghi, via Bassi, via Farini, via Menabrea. Da viale Jenner riprendono il normale percorso.

Bus 94 - Dall’inizio del servizio del 6 luglio

I bus fanno servizio tra Cadorna FN e piazzale Biancamano, prima di viale Montello, dove fanno capolinea.. Non passano da Bastioni di Porta Volta e da via Montello.

Bus 92 – Fino al 6 settembre

La linea, in direzione Bovisa FN, devia da via degli Imbriani a via Baldinucci passando per via Ugoni e via Maffucci. La fermata provvisoria in direzione Bovisa FN si trova in via Baldinucci 102, prima di piazza Bausan.

È sospesa la fermata di via degli Imbriani 54, prima di piazza Bausan.