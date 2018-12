DiCaprio applaude Milano: "Alberi, parchi e giardini, la città è sempre più verde"

Milano è all'avanguardia nella filosofia del 'diventare green'. A dirlo è l'attore Leonardo DiCaprio, che attraverso un lungo post su Instagram ha lodato il capoluogo lombardo per i suoi meriti in ambito ambientale. "Il piano della città secondo 'Associated Press' - annota la star hollywoodiana - è quello di piantare tre milioni di alberi entro il 2030".

"Altri progetti per rendere la città più verde - prosegue DiCaprio - prevedono la conversione in parchi degli scali ferroviari in disuso, la piantumazione di alberi nei cortili di circa 2mila scuole e l'introduzione di 10 milioni di metri quadri di vegetazione attraverso giardini pensili. Se portati a termine, questi piani porterebbero importanti benefici alla città e ai suoi abitanti. Milano stima ufficialmente che accrescere il numero di alberi del 30% assorbirà 5 milioni di tonnellate di diossido di carbonio in più ogni anno, e potrebbe potenzialmente ridurre le temperature in città di 2 gradi Celsius".

Tra i moltissimi utenti che hanno apprezzato il commento di DiCaprio anche il primo cittadino Beppe Sala, che ha invitato il (sudato) Premio Oscar a visitare Milano.