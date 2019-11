Diretta presentazione guida Michelin 2020 a Piacenza: quali ristoranti milanesi saranno incoronati?

Chi si meriterà le tanto ambite e agognate “tre stelle” Michelin? Quali ristoranti milanesi confermeranno il "temibile" giudizio o lo guadagneranno ex novo?

La “bibbia” del mangiar bene nel Bel Paese, verrà illustrata ai media a Piacenza. La guida nell’ultima edizione aveva “raccontato” 5300 alberghi e ristoranti distribuiti su 1700 Comuni. Tra loro, 367 ristoranti stellati: 10 con tre stelle, 39 con due stelle, 318 con una stella. Il “meglio” della cucina nazionale.

La 65esima edizione della Guida Michelin svelerà ristoranti e chef stellati del territorio italiano. L'evento, che si intitola "Star Revelation Guida Rossa Michelin 2020", si terrà la mattina di mercoledì 6 novembre nella splendida cornice del Teatro Municipale. Dalle 11 il gotha della cucina italiana si riunirà per l'appuntamento più atteso.

L’evento clou, ovvero la presentazione della Guida, è rigorosamente riservato alla stampa qualificata, agli chef invitati e agli addetti ai lavori. Michelin - per divulgare nel digitale la kermesse e per permettere a tutti di seguirlo e scoprire in tempo reale quali saranno i nuovi chef e ristoranti stellati - ha concesso in esclusiva locale a ilPiacenza.it lo streaming live dell'intero evento al Teatro Municipale. I nostri lettori troveranno il video in fondo a questa pagina (lo streaming live è già attivo e mostra il conto alla rovescia per l'inizio dell'evento) oltre il link sulla nostra home page e sulle pagine Facebook e Twitter, per seguire la diretta di "Star Revelation Guida Rossa Michelin 2020".