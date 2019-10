Ecco la prima autostrada green di tutto il Nord: sulla Brebemi distributori di Gnl e metano

Sono stati inaugurati i distributori di Gnl, gas naturale liquefatto, e Cng, gas metano per auto, presso le aree di servizio di A35 Brebemi Adda Nord e Adda Sud a Caravaggio, alla presenza dell’Assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Mattinzoli, del Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni e del Presidente di Socogas, Renzo Zucchi.

"Guardare sempre avanti, valutando e cogliendo ogni possibilità di innovazione per uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell’ambiente, sono solo alcuni dei valori che A35 Brebemi sta perseguendo e che stanno dando risultati positivi per quanto riguarda sia i numeri, sia le ricadute sul territorio", spiegano dall'azienda.

I distributori di Gnl e Cgn sono i primi nel centro-nord Italia su un’autostrada e sono stati sviluppato con l'aiuto di Socogas.

“Queste aperture che prevedono l’avvio della distribuzione di carburanti 'green' sia per mezzi pesanti che per auto – le parole del Presidente di A35 Brebemi, Francesco Bettoni – sono un ulteriore passo avanti concreto verso la decarbonizzazione, nel solco di quel processo di innovazione e attenzione all’ambiente che A35 Brebemi sta perseguendo dalla sua progettazione e che, grazie ad altri progetti “green” in corso, la vedono in prima linea per poter diventare, nel giro di qualche anno, la prima autostrada ad economia circolare d’Europa”.

“Il Gruppo Socogas, con una rete di circa 100 stazioni di servizio, è da sempre attenta alle nuove tecnologie per preparare un futuro in cui la mobilità ecosostenibile dovrà correre parallela allo sviluppo economico – ha commentato Renzo Zucchi, Presidente Socogas -. Nelle aree di servizio di A35, in cui era imprescindibile il metano gassoso per le auto, abbiamo ritenuto necessario inserire anche il Gnl per gli automezzi pesanti, in perfetta linea con le politiche innovative da sempre condivise con Brebemi”.