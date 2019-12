Milano, concerto di Capodanno in piazza Duomo a "numero chiuso": ecco tutti i divieti

Divertimento e festa, ma senza perdere di vista la sicurezza. È stata firmata lunedì l’ordinanza che dispone i divieti in occasione del concerto di Capodanno, che si terrà a partire dalle 20 in piazza Duomo, dove si esibiranno Myss Keta, i coma Cose e lo Stato sociale.

"Il dispositivo - ha fatto sapere palazzo Marino - entrerà in vigore dalle ore 13 di martedì 31 dicembre fino alle 3 del mattino del primo gennaio". È stato sancito il divieto di “introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie e contenitori di vetro, lattine, bottiglie di plastica chiuse con tappo, aste per selfie e spray urticante”. Lo stesso divieto è valido anche per fuochi artificiali, petardi, botti o razzi.

"È consentito agli esercizi pubblici la vendita di bevande, previa spillatura o mescita, in contenitori di carta e plastica - ha spiegato il comune - e la consumazione di bevande in vetro è permessa solo all’interno dei pubblici esercizi per le ordinazioni al tavolo". L’ordinanza vieta, infine, l’esercizio del commercio in forma itinerante su area pubblica, compresi i cosiddetti street food.

"I divieti saranno in vigore nelle vie, e nel raggio complessivo di 200 metri, di piazza Duomo, angolo via Mazzini, angolo via Mengoni, angolo via San Raffaele, via Cardinale Carlo Maria Martini angolo Palazzo Reale, via Palazzo Reale angolo Pecorari, Galleria Vittorio Emanuele II fino all’Ottagono, via Silvio Pellico angolo via Cattaneo, via Marconi angolo via Dogana, via Mercanti angolo via Mengoni e, per finire, via Ugo Foscolo, via Orefici e via Torino all’angolo con piazza del Duomo".

Numero chiuso in Duomo

In Duomo, stando a quanto sottolineato dal comune, potranno entrare un massimo di 19.990 persone. L'apertura degli ingressi al pubblico è prevista dalle 19, anche se l'amministrazione ha invitato tutti a recarsi in piazza con anticipo perché ai gate ci saranno gli ormai classici controlli.

La prima a salire sul palco dopo il dj set, alle 21, sarà Myss Keta, mentre un'ora dopo toccherà ai Coma Cose e alle 23 sarà la volta dello Stato Sociale. Poi alla mezzanotte "Happy future" di quello che sarà il primo Capodanno sostenibile di Milano, con una serata che sarà anche dedicata al green e all'ambiente.

La fine della festa è prevista un quarto d'ora dopo lo scoccare della mezzanotte.