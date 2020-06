Niente bici sui treni, Trenord scarica la colpa sui rider: "Livelli numerici insostenibili"

Niente più bici (se non quelle pieghevoli) sui treni di Trenord. Lo ha deciso la società proprio mentre Milano si è innamorata delle due ruote a pedali. Una doccia fredda arrivata a poche ore dall'approvazione di una mozione di Palazzo Marino che prevede, sperimentalmente, la possibilità di trasportare bici su qualsiasi mezzo pubblico. E nelle scorse ore Trenord ha chiarito la sua decisione.

Secondo l'azienda di Piazza Cadorna a bordo dei convogli ci sarebbero "troppe biciclette" e ciò renderebbe "impossibile garantire la sicurezza e le norme sul distanziamento". "Durante il periodo dell’emergenza sanitaria, in particolare negli ultimi giorni dopo il lockdown, il fenomeno dei riders metropolitani ha raggiunto livelli numerici insostenibili a ogni ora del giorno — ha precisato Trenord in una nota ufficiale —. Si verificano veri e propri 'assalti ai treni' con centinaia di biciclette, che pregiudicano la sicurezza dell’esercizio ferroviario e rendono impossibile il mantenimento delle distanze imposte per il post-Covid19 fra i posti disponibili – il 50% di quelli a sedere, il 15% di quelli in piedi – durante la corsa, la salita e la discesa dai convogli e gli spostamenti in carrozza".

Secondo il precedente regolamento di Trenord, nel periodo pre-coronavirus, il limite massimo di bici per carrozza era fissato a cinque. "La mancanza di rispetto delle regole non può essere più contrastata dal solo personale ferroviario — chiosano da Piazza Cadorna —. Il fenomeno è in espansione e non può essere scaricato sull’ultimo segmento di mobilità che collega la periferia al centro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il momento il divieto è stato esteso su tutti i treni della flotta, ma Trenord sembra decisa a tornare sui suoi passi (non in toto ma in parte), dato che in calce alla nota ha scritto: "Nei prossimi giorni saranno comunicati i treni su cui sarà possibile portare biciclette a bordo".