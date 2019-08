Don Luca lascia la chiesa di Paderno: i parrocchiani scrivono una poesia per lui

A don Luca Andreini, Responsabile Comunità Pastorale San Paolo VI Paderno Dugnano 2014-2019

Per i suoi cinque anni insieme a noi... Di Sabrina Gatti

Come la luce del primo sole,

che dipinge di speranza l’incanto del mattino.

Come una melodia che accarezza l’anima,

con il calore che solo l’amore sa donare.

Come la fiamma che brilla dal primo respiro,

nello spirito solo, di chi ha il coraggio di donare,

se stesso agli altri.

Totalmente, incondizionatamente.

Senza riserve.

Senza mai chiedere nulla in cambio.

Un dono speciale, raro e prezioso,

che pochi possono dire di possedere,

ma di cui per 5 anni, una comunità intera,

potrà dire di aver ricevuto,

purtroppo per un tempo troppo breve,

ma che il vento della lontananza non potrà mai cancellare, insieme all’affetto di un gregge,

che sempre lo considererà il suo pastore,

e che testimone di quel fuoco, che sfida e vince la tempesta, mai potrà dimenticare,

la saggezza della parola, ne il calore puro del sorriso.

Per essere stato la nostra guida, il pastore di un gregge, ma soprattutto il padre di una grande famiglia, grazie Don Luca.