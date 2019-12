Il Natale di Filippo, otto mesi e una rara malattia: trovato un donatore di midollo osseo salvavita

Si può davvero parlare di un magnifico dono per Natale. Filippo, bimbo di Cusano Milanino di otto mesi con una rara malattia, la linfoistiocitosi emofagocitica, ha trovato un donatore compatibile per il trapianto di midollo osseo, indispensabile perché per il suo morbo, che è di origine genetica e colpisce un neonato su 50 mila, non esiste una cura farmacologica.

Oltre un mese fa era stata individuata una giovane donna compatibile, tra le migliaia che avevano risposto all'appello; la giovane, però, si era poi resa indisponibile. Ovviamente è impossibile sapere le ragioni, che possono anche non essere dettate dalla volontà della ragazza ma, per esempio, da una sopravvenuta malattia o da una gravidanza.

Per i genitori di Filippo, quindi, era ricominciata la ricerca anche attraverso i social network (come la pagina Facebook "Un dono per Filippo") e l'attivazione di Admo (Associazione donatori midollo osseo). Fino alla bella notizia: un giovane tedesco, non si sa se maschio o femmina, il 7 gennaio donerà il suo midollo osseo per Filippo. Che, adesso, ha iniziato un ciclo chemioterapico per «fare piazza pulita del mio midollo birichino per lasciare spazio a quello nuovo», come si legge nella pagina Facebook, dove i post sono scritti in prima persona, proprio come se li scrivesse il piccolo, con un linguaggio colloquiale e innocente: «Mamma e papà sono tesi e preoccupati, io ancora non mi accorgo di nulla e me la rido».

E mamma e papà non lasceranno da solo il loro Filippo, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, nemmeno in queste vacanze natalizie: si alterneranno in modo da accudire anche l'altra figlia, che ha sei anni.