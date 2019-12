Milano, la bimba ha fretta di nascere: mamma non ha il tempo di uscire e partorisce in casa

Ha rotto le acque e 'trattenere' quella bimba che portava in grembo non è stato più possibile. La mamma ha così partorito in casa, dove ha dato alla luce una splendida bambina.

Teatro del lieto evento avvenuto sabato mattina, attorno alle 11.30, a Milano è un'abitazione in via privata delle Primule, in zona Lorenteggio.

Donna partorisce in casa a Milano

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è poi intervenuta con un'ambulanza per trasportare le protagoniste, la neonata e la mamma, K.M. di 27 anni, all'ospedale San Paolo.

Stando a quanto riferito mamma e figlia stanno bene e resteranno in ospedale per le cure e le assistenze del caso.

Nei giorni scorsi una donna aveva dato alla luce la sua figlia in auto, mentre cercava di raggiungere il pronto soccorso. Anche in quel caso il lieto evento era stato un successo. Poi, a Legnano, era stata la volta di una donna che ha dato alla luce la sua creatura con l'aiuto della nonna.