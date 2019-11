Figlia di due donne avrà i cognomi di entrambe le mamme: la decisione del tribunale

Dopo quattro mesi di iter giudiziario, una bambina nata a Milano a luglio avrà il doppio cognome delle sue due mamme. La coppia vive in un piccolo comune della provincia di Pavia che non avrebbe trascritto direttamente all'anagrafe entrambe le donne come genitori, cosa che invece il comune di Milano fa da tempo.

Questo il motivo che ha spinto le due future mamme a fare nascere la bambina, partorita da una delle due, in un ospedale milanese, per la cronaca il Niguarda. E infatti, come da prassi, l'anagrafe milanese ha registrato in automatico le due donne come genitori della piccola. Ma anche a Milano una coppia omosessuale non può ancora chiedere al semplice ufficio anagrafe che il neonato abbia entrambi i cognomi dei genitori. Una pratica, questa, che avviene solo in pochi comuni italiani.

Così le due donne si sono rivolte al tribunale, che ha dato loro ragione consentendo che la neonata abbia, d'ora in poi, ufficialmente entrambi i cognomi. Una scelta che oggi, a Milano, in generale compie circa il 7,5% dei genitori: in numeri assoluti, 1.388 casi (tra il 2018 e il 2019) su un totale di più di 18 mila nati. Numeri che riguardano i bambini italiani nati a Milano, indipendentemente che siano o non siano residenti nel capoluogo lombardo.

Se l'apposizione del doppio cognome per i figli di coppie omosessuali è ancora una pratica "da tribunale", non così, si diceva, per la registrazione della nascita dalla coppia. Una pratica che, a Milano, è iniziata nel 2018 con la prima registrazione di nove bambini nati da coppie di donne, da parte del sindaco Beppe Sala. Più problematico l'iter se i genitori sono entrambi uomini: la "prima volta" è stata a novembre del 2018 ma su ordine del tribunale.