Il car sharing supera i confini di Milano: ecco come andare in vacanza con Bmw e Mini

Milano non ha più confini. Almeno per "Share now". L'operatore di car sharing nato dalla fusione tra Drive now e Car2Go ha infatti lanciato un progetto pilota - per l'Italia sarà attivo soltanto sotto la Madonnina - creando, ed è la prima volta, il noleggio a lungo termine.

Il periodo scelto non è affatto casuale. Lo scopo dell'azienda, infatti, è di permettere ai propri clienti di andare in vacanza con le auto in condivisione, ignorando quelli che sono sempre stati i limiti prefissati dalla "area operativa", lo spazio stabilito in cui è necessario lasciare le vetture.

"Se ti serve un'auto per qualche ora, o per un breve viaggio, DriveNow ha la soluzione per te. Puoi noleggiare Bmw e Mini per 3, 6 o 9 ore, oppure fino a sette giorni - hanno annunciato dalla società -. Le auto DriveNow sono pronte ad accompagnarti in qualsiasi occasione, e si adattano a tutte le tue esigenze, che tu voglia semplicemente avere un'auto a disposizione durante un pomeriggio di shopping, oppure abbia bisogno di lasciare Milano per il weekend o per una settimana al mare".

Le grandi novità infatti sono due: il noleggio a "tariffa fissa" - che comprende utilizzi con pacchetti di tre, sei o nove ore - o la "tariffa flex, guida a giornata intere", con un massimo di utilizzo fino a sette giorni e nessun limite di movimento in Italia.

Il costo del car sharing a lungo termine è costituito da due componenti: un prezzo base, che varia a seconda dei giorni e del modello dell'auto, ed una tariffa per ogni chilometro percorso, che cambia a seconda della vettura selezionata. Noleggiare una smart per il weekend - 48 ore - costerà 79,99 euro per la fortwo e 89,99 euro per la forfour. Ci vogliono 109,99 euro per il modello cabrio, mentre una Bmw per un'intera settimana costerà 219,99 euro, poco in più della Mini che arriva a 199,99 euro. Il prezzo al chilometro, invece, va dai 15 ai 19 centesimi.

Per terminare il noleggio, alla fine della settimana di vacanza, basterà tornare nell'area operativa di Milano e terminare il noleggio.