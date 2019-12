Turismo: il Duomo di Milano tra i luoghi più prenotati in Italia

Il Duomo di Milano è la sesta "attrazione" italiana più prenotata dai turisti e dai visitatori secondo un monitoraggio effettuato da TripAdvisor. Davanti a lui il Colosseo, i Musei Vaticani, la basilica di San Marco, il Parco Archeologico di Pompei e la Galleria dell'Accademia a Firenze.

La cattedrale meneghina è una assoluta "new entry" in questa classifica; e scalza in un colpo solo la Torre di Pisa, gli Uffizi, il Palazzo Ducale di Venezia e la Galleria Borghese di Roma. Nel mondo l'Italia riesce a "piazzare" ben tre luoghi e attrazioni tra i primi dieci: tra questi il Colosseo è primo assoluto e i Musei Vaticani sono terzi (erano secondi al mondo nel 2018), scalzati dal Louvre. E decima la basilica di San Marco, in una classifica che vede anche la presenza della Statua della Libertà, della Tour Eiffel, dellla Sagrada Familia, del quartiere francese a New Orleans e della casa di Anna Frank a Amsterdam.

Visitabile tutti i giorni, il Duomo di Milano è con ingresso a pagamento per i turisti dal 2017, non senza polemiche per la scelta anche da parte di uomini di chiesa.