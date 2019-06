Elio cuoco-volontario per un giorno a Opera San Francesco: "Fare del bene è indispensabile"

Il cantante Stefano Belisario, a tutti noto come Elio, ha vestito per un giorno i panni del cuoco e inserviente volontario all'Opera San Francesco di Milano.

Dopo il primo cittadino Beppe Sala, l'attore Antonio Albanese e il rapper J-Ax, anche l'ex leader del gruppo Elio e le Storie Tese si è messo a disposizione dei milanesi più bisognosi per servire pasti alla mensa di corso Concordia. L'iniziativa, che ha visto alternarsi diversi personaggi famosi ai fornelli e tra i tavoli, ha voluto celebrare i 60 anni dell'Opera San Francesco.

"Dare è quasi un gesto di egoismo - ha affermato Elio -, nel senso che si riceve talmente tanto che è veramente bello farlo. Chi fa del bene non è cretino, come si suole pensare oggi". Il cantante si è poi riferito all'Opera San Francesco come a un'istituzione "indispensabile e insostituibile, da annoverare tra le eccellenze di questa città".