Emirates torna a volare verso Milano Malpensa dal 21 maggio 2020

Un lento ritorno alla normalità, nella Fase 2, dopo l'emergenza Covid-19. Che è lontana dall'essere finita. Ma, almeno per chi ha il permesso di spostarsi qualcosa si muove.

Emirates, infatti, annuncia la ripresa dei voli di linea, a partire dal 21 maggio, verso Milano Malpensa ed altre 8 destinazioni: Londra Heathrow Francoforte, Parigi, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney e Melbourne. A Dubai, la Compagnia aerea offrirà anche collegamenti per coloro che devono viaggiare tra il Regno Unito e l'Australia. Sarà consentito - scrive la compagnia in una nota - l’accesso all’aeromobile solo a coloro che rispetteranno determinati requisiti di ammissibilità, in conformità anche con vari criteri di ingresso stabiliti dai paesi di destinazione. Ciò include, per coloro che risiedono negli Emirati Arabi Uniti e desiderano fare ritorno a Dubai, l’approvazione da parte dell’Autorità federale per l’identificazione e la cittadinanza (ICA).

Emirates, inoltre, continuerà a lavorare fianco a fianco con ambasciate e consolati al fine di agevolare le operazioni di rimpatrio. Nel corso di questa settimana la compagnia aerea prevede di operare voli da Dubai a Tokyo Narita (15 maggio), Conakry (16 maggio) e Dakar (16 maggio).

Nell’aeroporto internazionale di Dubai, ai dipendenti e viaggiatori verrà controllata la temperatura grazie a scanner termici. Delle barriere protettive sono state installate presso i desk del check-in per garantire interazioni sociali in maggiore sicurezza. L’utilizzo di guanti e mascherine è obbligatorio per tutti, dipendenti e viaggiatori. Inoltre, il team di bordo Emirates, gli agenti di imbarco ed il personale di terra che si trovano a contatto con i viaggiatori, indosseranno ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI), come abiti protettivi monouso e visiere di sicurezza. Per quanto riguarda i protocolli di distanziamento sociale, nell’aeroporto internazionale di Dubai sono stati posizionati a terra e nelle sale di attesa degli indicatori che segnalano la distanza di sicurezza da mantenere.



Sempre per motivi di sicurezza e per ridurre al minimo l’interazione sociale a bordo degli aerei, Emirates ha modificato il proprio servizio, adesso incentrato sulla riduzione dei rischi di contatto e contagio. Non saranno più disponibili riviste o altro materiale di lettura. Il bagaglio a mano dovrà essere alloggiato nella stiva e in cabina saranno ammessi solo oggetti essenziali, come laptop, borsa, valigette e articoli per bambini.



Emirates ha avviato un rigoroso programma di sicurezza per garantire che le cabine degli aerei siano sempre pulite ed igienizzate. Queste sono state dotate di avanzati filtri per l’aria HEPA in grado di rimuovere il 99.97% dei batteri, polveri, allergeni e germi: una soluzione che consente di avere un ambiente sano e sicuro. Dopo il viaggio e atterraggio a Dubai, ogni aereo sarà sottoposto ad avanzati sistemi di pulizia ed igienizzazione per garantire la massima sicurezza ed elevati standard igienico-sanitari.