Milano, Enjoy estende la propria area di copertura: le 500 (tornano) anche in provincia

Non si ferma la corsa di Enjoy. Le Fiat 500 rosse in sharing, gestite da Eni, tornano a Cesano Boscone, dopo una prima rinuncia del marzo 2018, quando l'azienda aveva fatto sapere di volere "aumentare la disponibilità delle auto nelle zone dove vengono maggiormente utilizzate" a discapito di "alcune zone in cui i noleggi giornalieri sono risultati molto inferiori alla media delle città".

Venerdì è invece arrivata l'ufficialità del ritorno nella provincia a est di Milano, dove sarà di nuovo possibile usare le mille Fiat 500 e i 40 Fiat Doblò.

"A seguito della grande richiesta degli utenti - si legge in un comunicato - Enjoy è di nuovo disponibile nel Comune di Cesano Boscone, dove gli utenti di Enjoy possono iniziare e terminare i noleggi negli stalli dedicati al car sharing nel parcheggio dei Giardini della Costituzione e nel parcheggio di via Nilde Iotti. Gli stalli sono segnalati con appositi cartelli stradali e riconoscibili sulla mappa dell’app grazie ai pushpin gialli".

“La presenza di un servizio di car sharing così apprezzato – afferma il sindaco di Cesano Simone Negri - è ormai elemento di sviluppo ed attrattività per tutto il territorio: in questo momento, a livello metropolitano ciò che differenzia maggiormente un comune dall’altro è la qualità del sistema dei trasporti. Speriamo che, dopo le tante richieste di questi mesi, i cesanesi utilizzino in modo crescente questi mezzi, al fine di poter un domani potenziare il servizio nel nostro comune per portarci ai livelli della mobilità di Milano.”