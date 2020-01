Ernest Airlines, confermata la sospensione della licenza: come ottenere il rimborso del biglietto

E' stato confermato dall'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) lo stop ai voli di Ernest Airlines, la compagnia aerea low cost italiana con base a Malpensa e rotte per l'Albania e l'Ucraina. Lo stesso ente, che aveva deciso il provvedimento di sospensione della licenza il 29 dicembre ma con partenza per lunedì 13 gennaio, lo ha confermato qualche giorno fa.

«L'Enac - si legge in una breve nota - invita i passeggeri in possesso di biglietti emessi dalla Ernest con data dal 13 gennaio 2020 in poi, a non recarsi in aeroporto e a contattare la compagnia aerea per ogni informazione». Gli aerei della compagnia sono in realtà fermi dall'11 gennaio. La Ernest, sul suo sito, ha specificato che «la licenza potrà essere ripristinata a seguito della dimostrazione da parte della nostra compagnia di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia».

L'ente dell'aviazione aveva lasciato un lungo lasso di tempo (dal 29 dicembre al 13 gennaio) per la concomitanza con il Natale ortodosso del 7 gennaio, che ha fatto sì che numerosi clienti di Ernest avessero il volo di ritorno dall'Ucraina in Italia dopo quella data.

Sospesa la licenza a Ernest

come ottenere il rimborso del biglietto

E' presto per immaginare se Ernest riuscirà a dimostrare i requisiti richiesti; di certo ci vorrà del tempo, presumibilmente alcuni mesi. Durante i quali gli aerei bianco-arancioni non potranno viaggiare. La compagnia ha predisposto tre numeri di telefono per chiedere il rimborso totale del biglietto: +390289730660 (Italia), +355044810810 (Albania), +380445945838 (Ucraina), oltre a due indirizzi email (refunds@flyernest.com e customercare@flyernest.com) e un modulo da compilare online.

Nel frattempo, almeno per i voli Milano-Tirana, la compagnia Easyjet ha deciso di predisporre una speciale "tariffa di riprotezione" di 70 euro a tratta, incluso un bagaglio da stiva, per volare fino al 31 marzo 2020. Alla tariffa ha accesso chi è in possesso di una prenotazione di Ernest: per sfruttare la tariffa, i passeggeri interessati devono contattare il servizio clienti di Easyjet e presentare il biglietto prenotato con Ernest entro il 26 gennaio.