Eroi della Repubblica, tra i 33 insigniti anche una psicologa di Milano

C'è anche una milanese tra i 33 cittadini che il 29 dicembre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha premiato con onorificenze al Merito della Repubblica Italiana per essersi distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel soccorso, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella tutela dei minori, nella promozione della cultura e della legalità. L'eroina del capoluogo lombardo si chiama Carmen Isabel Fernandez Reveles, ha 60 anni ed è presidentessa di Emdr, associazione che offre gratuitamente supporto a vittime e testimoni di eventi traumatici.

Chi è l'eroina

La donna è stata insignita del titolo di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "in qualità di Presidente di EMDR, per l'opera di sostegno psicologico che insieme ai professionisti dell'associazione, offre, a titolo volontario, alle vittime e testimoni di eventi traumatici". Nata in Uruguay il 22 dicembre 1958, Carmen Isabel Fernandez Reveles risiede a Bovisio Masciago, nel milanese.

Fernandez Reveles presiede l'Associazione Emdr Italia che riunisce i terapeuti formati, secondo gli standard internazionali, all’applicazione dell’Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Desensibilizzazione e Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari. Dal 1999 l’associazione è diventata un riferimento per la gestione dei disturbi legati a situazioni di stress cronico e traumatico. Dal 2001 ha contribuito alla formazione di volontari e funzionari della protezione civile e supportato Croce rossa Italiana, polizia di stato, vigili del foco, esercito, arma dei carabinieri, polizie locali.

Tra le attività più significative svolte dagli psicologi volontari dell’Associazione si segnalano: interventi a favore delle popolazioni e dei soccorritori a seguito del crollo del ponte Morandi, negli eventi sismici, in occasione di disastri naturali e attentati terroristici. Tutte le attività, a carattere volontario, vengono svolte in coordinamento e a supporto delle istituzioni.